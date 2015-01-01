Мнения

«Диссернет» занялся «мусорными» журналами «Диссернет» занялся «мусорными» журналами Пятница, 23 декабря 2016 в 17:16

Под конец года «Диссернет» презентовал свой новый проект «Диссеропедия российских журналов», работа над которым началась почти год назад.

Пятница, 23 декабря 2016 в 17:08 Почти половину опрошенных россиян устраивает их жизнь

Пятница, 23 декабря 2016 в 13:45 Язык науки. Беседа с доктором исторических наук, руководителем Научно-учебного центра антиковедения ИВКА РГГУ Ниной Брагинской. Часть 1

Четверг, 22 декабря 2016 в 16:54 Путь в науке. Беседа с доктором исторических наук, руководителем Научно-учебного центра антиковедения ИВКА РГГУ Ниной Брагинской. Часть 2

Четверг, 22 декабря 2016 в 15:03 Ресурсы путинского «консерватизма»

Бизнес

В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21

В аэропорту Токио Нарита появилась новая услуга для пассажиров. В уборных аэропорта установлены специальные рулоны туалетной бумаги, предназначенные для протирания смартфонов.

Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию

Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты

Вторник, 29 ноября 2016 в 15:08 Huawei может создать научно-исследовательский центр в Украине

Среда, 23 ноября 2016 в 15:09 Украина поднялась на 23 позиции в рейтинге легкости уплаты налогов

Родители

Почему мы не понимаем подростков? Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10

Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?

Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями

Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей

Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»

Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн

Психология

Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57

Вы, наверное, знаете, что подлинные истории зачастую выглядят невероятными, а выдуманные – правдоподобными.

Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»

Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1

Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками

Вторник, 30 августа 2016 в 16:05 Здоровый человек не хочет выйти замуж

Новости

Возле двух шаров на Ланжероне в Одессе обустроили новую набережную Возле двух шаров на Ланжероне в Одессе обустроили новую набережную Позавчера, 30 декабря 2016 в 18:01

Коммунальщики окончили работы по созданию новой набережной в районе двух шаров на пляже "Ланжерон" в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Побережье".

Позавчера, 30 декабря 2016 в 17:55 Одесситам напоминают о правилах безопасного поведения в новогодние праздники

Позавчера, 30 декабря 2016 в 17:51 Украина потеряла 146 вузов

Позавчера, 30 декабря 2016 в 17:49 Порошенко одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты

Позавчера, 30 декабря 2016 в 17:25 Новогоднюю ночь в Овидиополе объявили траурной и отменили празднования из-за жестокого убийства

Мода и Стиль

На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53

Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов

Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015

Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов

Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»

Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды

Афиша Одессы

С Новым годом! С Новым годом! Позавчера, 30 декабря 2016 в 16:39

Редакция газеты "Одесса Daily" поздравляет всех своих читателей и друзей с Новым 2017 годом!

Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:26 День святого Николая: история и традиции праздника

Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:21 10 декабря открывается прием заявок в конкурсные программы ОМКФ-2017!

Пятница, 16 декабря 2016 в 14:43 Репертуар ТЮЗа на январь 2017

Пятница, 16 декабря 2016 в 14:06 ПРОЩАЙ, КОРОЛЕВА…

Отдых

Вавилон на Босфоре. Как провести уик-энд в Стамбуле Вавилон на Босфоре. Как провести уик-энд в Стамбуле Понедельник, 17 октября 2016 в 15:10

Стамбул — бывшая столица четырёх империй, которая и сейчас остаётся одним из главных мировых перекрёстков.

Пятница, 23 сентября 2016 в 15:39 Австрийская авиакомпания запустит самый короткий в мире международный рейс

Пятница, 9 сентября 2016 в 12:08 Круизный лайнер преследуют смерти и загадочные исчезновения

Среда, 7 сентября 2016 в 11:31 В США представят мегаяхту с хаммамом (фото)

Вторник, 30 августа 2016 в 16:10 Килия — самый древний город Украины


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