Мнения

Правый Сектор и руководство 14 колонии… Конфликт? Правый Сектор и руководство 14 колонии… Конфликт? Вчера, 31 января 2017 в 16:42

В редакцию обратился анонимный источник. По его информации разворачивается конфликт между Правым Сектором и руководством 14 исправительной колонии в Одессе.

Воскресенье, 29 января 2017 в 22:43 Проект «Закона о языке» – Презрение и Ложь в отношении русскоязычных граждан Украины

Воскресенье, 29 января 2017 в 22:40 Цитаты из проекта закона о языке

Суббота, 28 января 2017 в 10:53 Постсоветские мифы Украины. Образование. Лекция- дискуссия Леонида Штекеля

Пятница, 27 января 2017 в 14:20 Январский перелом

Бизнес

В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. Пятница, 13 января 2017 в 14:55

"За прошлый 2016 год в Государственный бюджет Украины большими налогоплательщиками, Николаевщины и Херсонщины Одещини перечислено 8 млрд. 652 млн.грн. налогов и сборов, что почти на 8 % или на 644 млн.грн. больше поступлений 2015 года.

Четверг, 5 января 2017 в 15:27 КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства

Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21 В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов

Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию

Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты

Родители

Почему мы не понимаем подростков? Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10

Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?

Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями

Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей

Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»

Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн

Психология

«Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт» «Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт» Пятница, 27 января 2017 в 16:24

Чеченские войны и террористические атаки глазами подростков.

Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57 Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле)

Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»

Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1

Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками

Новости

Завтра ситуацию в Донбассе продолжат рассматривать в Совете Безопасности ООН Завтра ситуацию в Донбассе продолжат рассматривать в Совете Безопасности ООН Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:56

Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет заседание в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:34 Украинцы смогут менять мобильного оператора, сохраняя номер: как это работает и что будет с тарифами

Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:28 В Одессу прибыл спецборт с ранеными в Авдеевке

Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:25 НКРЭ повышает тарифы на воду: Одессу подорожание пока не коснется

Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:22 В Одессе чистят ливневки после снегопадов

Мода и Стиль

На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53

Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов

Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015

Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов

Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»

Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды

Афиша Одессы

В эфире РАДИО ДЮК- новая передача В эфире РАДИО ДЮК- новая передача Сегодня, 1 февраля 2017 в 14:52

Общественное радио ДЮК FM запускает новый проет- психологическую передачу "Женские грабли". Авторы передачи: одесский писатель Ирина Лобусова и профессиональный психолог Надежда Гончарова.

Понедельник, 23 января 2017 в 11:09 Репертуар ТЮЗа на февраль

Четверг, 19 января 2017 в 14:10 Крещение: приметы и обряды

Пятница, 13 января 2017 в 15:37 Новогодний Маскарад- праздник с магией Одесского бала

Пятница, 13 января 2017 в 14:32 Добрый гость- проект, который помогает людям

Отдых

В Великобритании курсируют поезда-призраки В Великобритании курсируют поезда-призраки Понедельник, 9 января 2017 в 11:11

В Великобритании есть маршруты поездов, которыми практически никто не пользуется. Их называют "поездами-призраками", пишет echo.co.ua со ссылкой на Daily Mail.

Понедельник, 17 октября 2016 в 15:10 Вавилон на Босфоре. Как провести уик-энд в Стамбуле

Пятница, 23 сентября 2016 в 15:39 Австрийская авиакомпания запустит самый короткий в мире международный рейс

Пятница, 9 сентября 2016 в 12:08 Круизный лайнер преследуют смерти и загадочные исчезновения

Среда, 7 сентября 2016 в 11:31 В США представят мегаяхту с хаммамом (фото)


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