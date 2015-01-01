Мнения

История с математикой-1 История с математикой-1 Сегодня, 9 января 2017 в 11:59

Виталий Дмитриевич Арнольд, по образованию теорфизик – известный деятель математического просвещения.

Пятница, 23 декабря 2016 в 17:16 «Диссернет» занялся «мусорными» журналами

Пятница, 23 декабря 2016 в 17:08 Почти половину опрошенных россиян устраивает их жизнь

Пятница, 23 декабря 2016 в 13:45 Язык науки. Беседа с доктором исторических наук, руководителем Научно-учебного центра антиковедения ИВКА РГГУ Ниной Брагинской. Часть 1

Четверг, 22 декабря 2016 в 16:54 Путь в науке. Беседа с доктором исторических наук, руководителем Научно-учебного центра антиковедения ИВКА РГГУ Ниной Брагинской. Часть 2

Бизнес

КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства Четверг, 5 января 2017 в 15:27

С 2017 года работодателей Украины, которые несправедливо относятся к своим сотрудникам, ждут серьезные неприятности. Власти ужесточили наказания за жадность: теперь хитрому руководству придется сильно раскошелиться или даже сесть в тюрьму.

Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21 В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов

Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию

Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты

Вторник, 29 ноября 2016 в 15:08 Huawei может создать научно-исследовательский центр в Украине

Родители

Почему мы не понимаем подростков? Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10

Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?

Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями

Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей

Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»

Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн

Психология

Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57

Вы, наверное, знаете, что подлинные истории зачастую выглядят невероятными, а выдуманные – правдоподобными.

Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»

Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1

Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками

Вторник, 30 августа 2016 в 16:05 Здоровый человек не хочет выйти замуж

Новости

За минувшие сутки непогода унесла жизни 8 человек на дорогах страны За минувшие сутки непогода унесла жизни 8 человек на дорогах страны Сегодня, 9 января 2017 в 12:22

8 января из-за непогоды в Украине на дорогах страны погибли восемь человек, еще 45 травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сегодня, 9 января 2017 в 12:18 Маршрутка «Одесса-Черноморск» подорожает на три гривни

Сегодня, 9 января 2017 в 12:04 В Одессе провели самый оригинальный трамвайный Рождественский вертеп

Сегодня, 9 января 2017 в 11:54 Вандалы уничтожили трехметровый дидух, установленный в одесском Горсаду на Рождество

Сегодня, 9 января 2017 в 11:14 В Минагропроде прокомментировали цены на продукты в Украине

Мода и Стиль

На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53

Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов

Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015

Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов

Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»

Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды

Афиша Одессы

Православные и грекокатолики готовятся встречать Святой вечер и Рождество Православные и грекокатолики готовятся встречать Святой вечер и Рождество Пятница, 6 января 2017 в 14:24

Вечером с 6 на 7 января православные и грекокатолики будут встречать Рождество Христово, которое считается вторым после Пасхи великим праздником.

Пятница, 30 декабря 2016 в 16:39 С Новым годом!

Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:26 День святого Николая: история и традиции праздника

Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:21 10 декабря открывается прием заявок в конкурсные программы ОМКФ-2017!

Пятница, 16 декабря 2016 в 14:43 Репертуар ТЮЗа на январь 2017

Отдых

В Великобритании курсируют поезда-призраки В Великобритании курсируют поезда-призраки Сегодня, 9 января 2017 в 11:11

В Великобритании есть маршруты поездов, которыми практически никто не пользуется. Их называют "поездами-призраками", пишет echo.co.ua со ссылкой на Daily Mail.

Понедельник, 17 октября 2016 в 15:10 Вавилон на Босфоре. Как провести уик-энд в Стамбуле

Пятница, 23 сентября 2016 в 15:39 Австрийская авиакомпания запустит самый короткий в мире международный рейс

Пятница, 9 сентября 2016 в 12:08 Круизный лайнер преследуют смерти и загадочные исчезновения

Среда, 7 сентября 2016 в 11:31 В США представят мегаяхту с хаммамом (фото)


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