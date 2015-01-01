Укрзализныця теперь не подчиняется Мининфраструктуры
Крещение: приметы и обряды
В Одессе крещенские моржи установили Национальный рекорд
Колонны военной техники будут проезжать по Одесской области
Одесским абитуриентам увеличат бал ВНО: изменения правил поступления в ВУЗы
Родная фракция стала на защиту Савченко
Государство зарегистрировало Общественную телерадиокомпанию
Петиции
Требуем провести в ближайшее время экстренное, выездное заседание Комитета Верховной рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в г. Одессе
Мнения
«Уроки Октябрьской революции» и новый проект Закона о языке Вчера, 25 января 2017 в 22:14
Новый проект Закона о языке вновь резко обострил в Украине языковую проблему. Хотелось бы в очередной раз повторить, что данная политика правящих партий не имеет ни малейшего отношения к культуре, а вызвана лишь неистребимым желанием любой ценой удержаться на Олимпе власти.
Вчера, 25 января 2017 в 15:33 Киев дрожит перед Дональдом Трампом
Вчера, 25 января 2017 в 15:02 Попытки Украины навредить Трампу ударили по ней самой
Позавчера, 24 января 2017 в 16:31 Шаг в пропасть
Позавчера, 24 января 2017 в 14:46 Искусство сделки: как Трампу следует обращаться с Россией и Украиной
Бизнес
В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. Пятница, 13 января 2017 в 14:55
"За прошлый 2016 год в Государственный бюджет Украины большими налогоплательщиками, Николаевщины и Херсонщины Одещини перечислено 8 млрд. 652 млн.грн. налогов и сборов, что почти на 8 % или на 644 млн.грн. больше поступлений 2015 года.
Четверг, 5 января 2017 в 15:27 КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства
Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21 В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов
Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию
Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты
Родители
Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10
Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?
Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями
Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей
Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»
Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн
Психология
Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57
Вы, наверное, знаете, что подлинные истории зачастую выглядят невероятными, а выдуманные – правдоподобными.
Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»
Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1
Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками
Вторник, 30 августа 2016 в 16:05 Здоровый человек не хочет выйти замуж
Новости
В Украине развилась культура мошенничества, – НБУ Вчера, 25 января 2017 в 17:49
Десятки крупных заемщиков злоупотребляют имеющимися у них ресурсами и возможностями в переговорах с банками.
Вчера, 25 января 2017 в 17:45 МВФ и Украина больше не обсуждают повышение пенсионного возраста
Вчера, 25 января 2017 в 17:16 В Одесском порту начали строительство нового зернового терминала
Вчера, 25 января 2017 в 17:13 Плановое отключение электроэнергии в Одессе на 26 января
Вчера, 25 января 2017 в 17:11 Севертранс намерен отменить льготный проезд в маршрутках Южный – Одесса
Мода и Стиль
На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53
Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов
Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015
Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов
Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»
Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды
Афиша Одессы
Репертуар ТЮЗа на февраль Понедельник, 23 января 2017 в 11:09
Репертуар ТЮЗа на февраль 2017 г.
Четверг, 19 января 2017 в 14:10 Крещение: приметы и обряды
Пятница, 13 января 2017 в 15:37 Новогодний Маскарад- праздник с магией Одесского бала
Пятница, 13 января 2017 в 14:32 Добрый гость- проект, который помогает людям
Пятница, 6 января 2017 в 14:24 Православные и грекокатолики готовятся встречать Святой вечер и Рождество
Отдых
В Великобритании курсируют поезда-призраки Понедельник, 9 января 2017 в 11:11
В Великобритании есть маршруты поездов, которыми практически никто не пользуется. Их называют "поездами-призраками", пишет echo.co.ua со ссылкой на Daily Mail.