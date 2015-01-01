МВФ пока не планирует рассматривать украинский вопрос
Одесские коммунальщики отказали в помощи пострадавшим на пожаре
Попытки Украины навредить Трампу ударили по ней самой
В рейтинге «Индекс восприятия коррупции» Украина разместилась на шкале «позор для нации»
Прокуроры нагрянули с проверкой в одесскую колонию и нашли там много нарушений
Реконструкция Потемкинской лестницы: какие ужасы скрывает достопримечательность Одессы
Киев дрожит перед Дональдом Трампом
Петиции
Требуем провести в ближайшее время экстренное, выездное заседание Комитета Верховной рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в г. Одессе
Мнения
Правый Сектор и руководство 14 колонии… Конфликт? Вчера, 31 января 2017 в 16:42
В редакцию обратился анонимный источник. По его информации разворачивается конфликт между Правым Сектором и руководством 14 исправительной колонии в Одессе.
Воскресенье, 29 января 2017 в 22:43 Проект «Закона о языке» – Презрение и Ложь в отношении русскоязычных граждан Украины
Воскресенье, 29 января 2017 в 22:40 Цитаты из проекта закона о языке
Суббота, 28 января 2017 в 10:53 Постсоветские мифы Украины. Образование. Лекция- дискуссия Леонида Штекеля
Пятница, 27 января 2017 в 14:20 Январский перелом
Бизнес
В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. Пятница, 13 января 2017 в 14:55
"За прошлый 2016 год в Государственный бюджет Украины большими налогоплательщиками, Николаевщины и Херсонщины Одещини перечислено 8 млрд. 652 млн.грн. налогов и сборов, что почти на 8 % или на 644 млн.грн. больше поступлений 2015 года.
Четверг, 5 января 2017 в 15:27 КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства
Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21 В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов
Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию
Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты
Родители
Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10
Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?
Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями
Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей
Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»
Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн
Психология
«Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт» Пятница, 27 января 2017 в 16:24
Чеченские войны и террористические атаки глазами подростков.
Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57 Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле)
Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»
Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1
Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками
Новости
Завтра ситуацию в Донбассе продолжат рассматривать в Совете Безопасности ООН Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:56
Совет безопасности ООН в четверг, 2 февраля, проведет заседание в связи с обострением ситуации в Донбассе.
Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:34 Украинцы смогут менять мобильного оператора, сохраняя номер: как это работает и что будет с тарифами
Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:28 В Одессу прибыл спецборт с ранеными в Авдеевке
Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:25 НКРЭ повышает тарифы на воду: Одессу подорожание пока не коснется
Сегодня, 1 февраля 2017 в 17:22 В Одессе чистят ливневки после снегопадов
Мода и Стиль
На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53
Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов
Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015
Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов
Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»
Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды
Афиша Одессы
В эфире РАДИО ДЮК- новая передача Сегодня, 1 февраля 2017 в 14:52
Общественное радио ДЮК FM запускает новый проет- психологическую передачу "Женские грабли". Авторы передачи: одесский писатель Ирина Лобусова и профессиональный психолог Надежда Гончарова.
Понедельник, 23 января 2017 в 11:09 Репертуар ТЮЗа на февраль
Четверг, 19 января 2017 в 14:10 Крещение: приметы и обряды
Пятница, 13 января 2017 в 15:37 Новогодний Маскарад- праздник с магией Одесского бала
Пятница, 13 января 2017 в 14:32 Добрый гость- проект, который помогает людям
Отдых
В Великобритании курсируют поезда-призраки Понедельник, 9 января 2017 в 11:11
В Великобритании есть маршруты поездов, которыми практически никто не пользуется. Их называют "поездами-призраками", пишет echo.co.ua со ссылкой на Daily Mail.