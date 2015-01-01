Мнения

ПЕН раскололся ПЕН раскололся Пятница, 13 января 2017 в 14:59

Журналист и издатель Сергей Пархоменко, один из основателей проекта «Диссернет», исключен из Русского ПЕН-Центра. Одновременно Русский ПЕН-Центр приостановил членство Григория Петухова и вынес «предупреждение» Марине Вишневецкой.

Четверг, 12 января 2017 в 15:10 Просветитель Виталий Арнольд

Понедельник, 9 января 2017 в 11:59 История с математикой-1

Пятница, 23 декабря 2016 в 17:16 «Диссернет» занялся «мусорными» журналами

Пятница, 23 декабря 2016 в 17:08 Почти половину опрошенных россиян устраивает их жизнь

Бизнес

В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. Пятница, 13 января 2017 в 14:55

"За прошлый 2016 год в Государственный бюджет Украины большими налогоплательщиками, Николаевщины и Херсонщины Одещини перечислено 8 млрд. 652 млн.грн. налогов и сборов, что почти на 8 % или на 644 млн.грн. больше поступлений 2015 года.

Четверг, 5 января 2017 в 15:27 КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства

Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21 В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов

Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию

Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты

Родители

Почему мы не понимаем подростков? Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10

Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?

Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями

Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей

Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»

Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн

Психология

Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57

Вы, наверное, знаете, что подлинные истории зачастую выглядят невероятными, а выдуманные – правдоподобными.

Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»

Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1

Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками

Вторник, 30 августа 2016 в 16:05 Здоровый человек не хочет выйти замуж

Новости

Банк одесского олигарха Грановского может быть ликвидирован Банк одесского олигарха Грановского может быть ликвидирован Сегодня, 16 января 2017 в 12:25

«Финбанк», почти 80% акций которого принадлежат крупному одесскому бизнесмену Александру Грановскому, может быть ликвидирован в ближайшее время.

Сегодня, 16 января 2017 в 12:21 Зато без осадков: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Сегодня, 16 января 2017 в 11:59 Временно приостановлено движение трамвайного маршрута №1

Сегодня, 16 января 2017 в 11:58 Трамп допустил снятие санкций с России в обмен на сокращение ядерного оружия

Сегодня, 16 января 2017 в 11:56 Новый губернатор Одесской области ищет кандидатов на должности своих замов

Мода и Стиль

На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53

Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов

Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015

Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов

Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»

Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды

Афиша Одессы

Новогодний Маскарад- праздник с магией Одесского бала Новогодний Маскарад- праздник с магией Одесского бала Пятница, 13 января 2017 в 15:37

В ночь с 31 декабря на 1 января в Одессе в отеле «Лондонская» состоялся Новогодний Бал-Маскарад. Праздник получился в лучших традициях знаменитых Одесских балов, которые уже достаточно известны не только в Одессе, но и во всей Украине.

Пятница, 13 января 2017 в 14:32 Добрый гость- проект, который помогает людям

Пятница, 6 января 2017 в 14:24 Православные и грекокатолики готовятся встречать Святой вечер и Рождество

Пятница, 30 декабря 2016 в 16:39 С Новым годом!

Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:26 День святого Николая: история и традиции праздника

Отдых

В Великобритании курсируют поезда-призраки В Великобритании курсируют поезда-призраки Понедельник, 9 января 2017 в 11:11

В Великобритании есть маршруты поездов, которыми практически никто не пользуется. Их называют "поездами-призраками", пишет echo.co.ua со ссылкой на Daily Mail.

Понедельник, 17 октября 2016 в 15:10 Вавилон на Босфоре. Как провести уик-энд в Стамбуле

Пятница, 23 сентября 2016 в 15:39 Австрийская авиакомпания запустит самый короткий в мире международный рейс

Пятница, 9 сентября 2016 в 12:08 Круизный лайнер преследуют смерти и загадочные исчезновения

Среда, 7 сентября 2016 в 11:31 В США представят мегаяхту с хаммамом (фото)


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