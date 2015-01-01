Частный дом в Одессе взорвался по вине участников АТО, пытавшихся извлечь тротил из гранаты – СМИ
9 января по Одессе и области сохранится гололедица
Спасатели постепенно открывают для движения транспорта дороги Одесской области
Не стало известной украинской поэтессы
Жесть: В одесском поезде заметал снег и не таял
Пункты обогрева Одессы обеспечены всем необходимым
Почти на всем Дунае парализовано движение судов
Петиции
Требуем провести в ближайшее время экстренное, выездное заседание Комитета Верховной рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в г. Одессе
Мнения
ПЕН раскололся Пятница, 13 января 2017 в 14:59
Журналист и издатель Сергей Пархоменко, один из основателей проекта «Диссернет», исключен из Русского ПЕН-Центра. Одновременно Русский ПЕН-Центр приостановил членство Григория Петухова и вынес «предупреждение» Марине Вишневецкой.
Четверг, 12 января 2017 в 15:10 Просветитель Виталий Арнольд
Понедельник, 9 января 2017 в 11:59 История с математикой-1
Пятница, 23 декабря 2016 в 17:16 «Диссернет» занялся «мусорными» журналами
Пятница, 23 декабря 2016 в 17:08 Почти половину опрошенных россиян устраивает их жизнь
Бизнес
В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. Пятница, 13 января 2017 в 14:55
"За прошлый 2016 год в Государственный бюджет Украины большими налогоплательщиками, Николаевщины и Херсонщины Одещини перечислено 8 млрд. 652 млн.грн. налогов и сборов, что почти на 8 % или на 644 млн.грн. больше поступлений 2015 года.
Четверг, 5 января 2017 в 15:27 КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства
Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21 В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов
Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию
Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты
Родители
Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10
Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?
Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями
Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей
Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»
Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн
Психология
Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57
Вы, наверное, знаете, что подлинные истории зачастую выглядят невероятными, а выдуманные – правдоподобными.
Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»
Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1
Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками
Вторник, 30 августа 2016 в 16:05 Здоровый человек не хочет выйти замуж
Новости
Банк одесского олигарха Грановского может быть ликвидирован Сегодня, 16 января 2017 в 12:25
«Финбанк», почти 80% акций которого принадлежат крупному одесскому бизнесмену Александру Грановскому, может быть ликвидирован в ближайшее время.
Сегодня, 16 января 2017 в 12:21 Зато без осадков: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине
Сегодня, 16 января 2017 в 11:59 Временно приостановлено движение трамвайного маршрута №1
Сегодня, 16 января 2017 в 11:58 Трамп допустил снятие санкций с России в обмен на сокращение ядерного оружия
Сегодня, 16 января 2017 в 11:56 Новый губернатор Одесской области ищет кандидатов на должности своих замов
Мода и Стиль
На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53
Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов
Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015
Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов
Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»
Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды
Афиша Одессы
Новогодний Маскарад- праздник с магией Одесского бала Пятница, 13 января 2017 в 15:37
В ночь с 31 декабря на 1 января в Одессе в отеле «Лондонская» состоялся Новогодний Бал-Маскарад. Праздник получился в лучших традициях знаменитых Одесских балов, которые уже достаточно известны не только в Одессе, но и во всей Украине.
Пятница, 13 января 2017 в 14:32 Добрый гость- проект, который помогает людям
Пятница, 6 января 2017 в 14:24 Православные и грекокатолики готовятся встречать Святой вечер и Рождество
Пятница, 30 декабря 2016 в 16:39 С Новым годом!
Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:26 День святого Николая: история и традиции праздника
Отдых
В Великобритании курсируют поезда-призраки Понедельник, 9 января 2017 в 11:11
В Великобритании есть маршруты поездов, которыми практически никто не пользуется. Их называют "поездами-призраками", пишет echo.co.ua со ссылкой на Daily Mail.