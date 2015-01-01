Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь совершил гражданин Киргизии
Подробности стрельбы в одесском клубе: посетитель выстрелил в лоб охраннику
При пожаре в центре Одессы погиб мужчина
Первым новорожденным 2017 года стал мальчик
В первые дни нового года в Одессе произошло 50 драк и 100 семейных ссор с насилием
Президент подписал закон о «Высшем совете правосудия»
В Одессе увековечат великого армянского писателя
Петиции
Требуем провести в ближайшее время экстренное, выездное заседание Комитета Верховной рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в г. Одессе
Мнения
История с математикой-1 Сегодня, 9 января 2017 в 11:59
Виталий Дмитриевич Арнольд, по образованию теорфизик – известный деятель математического просвещения.
Пятница, 23 декабря 2016 в 17:16 «Диссернет» занялся «мусорными» журналами
Пятница, 23 декабря 2016 в 17:08 Почти половину опрошенных россиян устраивает их жизнь
Пятница, 23 декабря 2016 в 13:45 Язык науки. Беседа с доктором исторических наук, руководителем Научно-учебного центра антиковедения ИВКА РГГУ Ниной Брагинской. Часть 1
Четверг, 22 декабря 2016 в 16:54 Путь в науке. Беседа с доктором исторических наук, руководителем Научно-учебного центра антиковедения ИВКА РГГУ Ниной Брагинской. Часть 2
Бизнес
КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства Четверг, 5 января 2017 в 15:27
С 2017 года работодателей Украины, которые несправедливо относятся к своим сотрудникам, ждут серьезные неприятности. Власти ужесточили наказания за жадность: теперь хитрому руководству придется сильно раскошелиться или даже сесть в тюрьму.
Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21 В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов
Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию
Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты
Вторник, 29 ноября 2016 в 15:08 Huawei может создать научно-исследовательский центр в Украине
Родители
Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10
Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?
Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями
Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей
Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»
Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн
Психология
Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57
Вы, наверное, знаете, что подлинные истории зачастую выглядят невероятными, а выдуманные – правдоподобными.
Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»
Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1
Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками
Вторник, 30 августа 2016 в 16:05 Здоровый человек не хочет выйти замуж
Новости
За минувшие сутки непогода унесла жизни 8 человек на дорогах страны Сегодня, 9 января 2017 в 12:22
8 января из-за непогоды в Украине на дорогах страны погибли восемь человек, еще 45 травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Сегодня, 9 января 2017 в 12:18 Маршрутка «Одесса-Черноморск» подорожает на три гривни
Сегодня, 9 января 2017 в 12:04 В Одессе провели самый оригинальный трамвайный Рождественский вертеп
Сегодня, 9 января 2017 в 11:54 Вандалы уничтожили трехметровый дидух, установленный в одесском Горсаду на Рождество
Сегодня, 9 января 2017 в 11:14 В Минагропроде прокомментировали цены на продукты в Украине
Мода и Стиль
На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53
Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов
Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015
Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов
Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»
Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды
Афиша Одессы
Православные и грекокатолики готовятся встречать Святой вечер и Рождество Пятница, 6 января 2017 в 14:24
Вечером с 6 на 7 января православные и грекокатолики будут встречать Рождество Христово, которое считается вторым после Пасхи великим праздником.
Пятница, 30 декабря 2016 в 16:39 С Новым годом!
Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:26 День святого Николая: история и традиции праздника
Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:21 10 декабря открывается прием заявок в конкурсные программы ОМКФ-2017!
Пятница, 16 декабря 2016 в 14:43 Репертуар ТЮЗа на январь 2017
Отдых
В Великобритании курсируют поезда-призраки Сегодня, 9 января 2017 в 11:11
В Великобритании есть маршруты поездов, которыми практически никто не пользуется. Их называют "поездами-призраками", пишет echo.co.ua со ссылкой на Daily Mail.