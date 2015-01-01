Мнения

Украинских бойцов заставляли подметать лес, а на базу Нацгвардии пускали кого попало - Цви Ариэли Украинских бойцов заставляли подметать лес, а на базу Нацгвардии пускали кого попало - Цви Ариэли Четверг, 2 февраля 2017 в 16:12

Цви Ариэли — наверное, один из самых известных военных инструкторов, который в самый трудный для нашей страны час помогал подготовить украинских военнослужащих к участию в боевых действиях.

Четверг, 2 февраля 2017 в 14:14 Политкорректный реализм

Четверг, 2 февраля 2017 в 14:09 Кричевский Л.Ю. Евреи в аппарате ВЧК-ОГПУ в 20-е годы

Вторник, 31 января 2017 в 16:42 Правый Сектор и руководство 14 колонии… Конфликт?

Воскресенье, 29 января 2017 в 22:43 Проект «Закона о языке» – Презрение и Ложь в отношении русскоязычных граждан Украины

Бизнес

В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. Пятница, 13 января 2017 в 14:55

"За прошлый 2016 год в Государственный бюджет Украины большими налогоплательщиками, Николаевщины и Херсонщины Одещини перечислено 8 млрд. 652 млн.грн. налогов и сборов, что почти на 8 % или на 644 млн.грн. больше поступлений 2015 года.

Четверг, 5 января 2017 в 15:27 КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства

Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21 В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов

Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию

Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты

Родители

Почему мы не понимаем подростков? Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10

Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?

Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями

Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей

Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»

Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн

Психология

«Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт» «Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт» Пятница, 27 января 2017 в 16:24

Чеченские войны и террористические атаки глазами подростков.

Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57 Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле)

Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»

Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1

Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками

Новости

Украина потребует от России компенсацию за разрушения в Авдеевке Украина потребует от России компенсацию за разрушения в Авдеевке Пятница, 3 февраля 2017 в 17:56

Украина тщательно документирует все разрушения и повреждения, случившиеся из-за действий пророссийских боевиков в Авдеевке, чтобы впоследствии в международном трибунале получить компенсацию от России.

Пятница, 3 февраля 2017 в 17:40 У Путина начали открыто поддерживать обстрелы Авдеевки

Пятница, 3 февраля 2017 в 16:50 Плановое отключение электроэнергии в Одессе на 4, 6 февраля

Пятница, 3 февраля 2017 в 16:45 Население Одесской области продолжает уменьшаться, но Одесса остается городом-миллионником

Пятница, 3 февраля 2017 в 16:42 В администрации президента прокомментрировали возможность введения военного положения в Донбассе

Мода и Стиль

На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53

Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов

Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015

Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов

Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»

Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды

Афиша Одессы

В эфире РАДИО ДЮК- новая передача В эфире РАДИО ДЮК- новая передача Среда, 1 февраля 2017 в 14:52

Общественное радио ДЮК FM запускает новый проет- психологическую передачу "Женские грабли". Авторы передачи: одесский писатель Ирина Лобусова и профессиональный психолог Надежда Гончарова.

Понедельник, 23 января 2017 в 11:09 Репертуар ТЮЗа на февраль

Четверг, 19 января 2017 в 14:10 Крещение: приметы и обряды

Пятница, 13 января 2017 в 15:37 Новогодний Маскарад- праздник с магией Одесского бала

Пятница, 13 января 2017 в 14:32 Добрый гость- проект, который помогает людям

Отдых

В Великобритании курсируют поезда-призраки В Великобритании курсируют поезда-призраки Понедельник, 9 января 2017 в 11:11

В Великобритании есть маршруты поездов, которыми практически никто не пользуется. Их называют "поездами-призраками", пишет echo.co.ua со ссылкой на Daily Mail.

Понедельник, 17 октября 2016 в 15:10 Вавилон на Босфоре. Как провести уик-энд в Стамбуле

Пятница, 23 сентября 2016 в 15:39 Австрийская авиакомпания запустит самый короткий в мире международный рейс

Пятница, 9 сентября 2016 в 12:08 Круизный лайнер преследуют смерти и загадочные исчезновения

Среда, 7 сентября 2016 в 11:31 В США представят мегаяхту с хаммамом (фото)


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