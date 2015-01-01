В Англии в своем доме скоропостижно скончался знаменитый певец Джордж Майкл
Новогодний стол обойдется одесситам в половину среднемесячной зарплаты
В Одессе Тираспольскую площадь открывают для движения трамваев
Последняя неделя года началась с падения курса валюты
В одесском порту появилась «патриотическая» елка из шин
Глава Еврокомиссии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154
Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами
Петиции
Требуем провести в ближайшее время экстренное, выездное заседание Комитета Верховной рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в г. Одессе
Мнения
«Диссернет» занялся «мусорными» журналами Пятница, 23 декабря 2016 в 17:16
Под конец года «Диссернет» презентовал свой новый проект «Диссеропедия российских журналов», работа над которым началась почти год назад.
Пятница, 23 декабря 2016 в 17:08 Почти половину опрошенных россиян устраивает их жизнь
Пятница, 23 декабря 2016 в 13:45 Язык науки. Беседа с доктором исторических наук, руководителем Научно-учебного центра антиковедения ИВКА РГГУ Ниной Брагинской. Часть 1
Четверг, 22 декабря 2016 в 16:54 Путь в науке. Беседа с доктором исторических наук, руководителем Научно-учебного центра антиковедения ИВКА РГГУ Ниной Брагинской. Часть 2
Четверг, 22 декабря 2016 в 15:03 Ресурсы путинского «консерватизма»
Бизнес
В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21
В аэропорту Токио Нарита появилась новая услуга для пассажиров. В уборных аэропорта установлены специальные рулоны туалетной бумаги, предназначенные для протирания смартфонов.
Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию
Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты
Вторник, 29 ноября 2016 в 15:08 Huawei может создать научно-исследовательский центр в Украине
Среда, 23 ноября 2016 в 15:09 Украина поднялась на 23 позиции в рейтинге легкости уплаты налогов
Родители
Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10
Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?
Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями
Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей
Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»
Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн
Психология
Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле) Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57
Вы, наверное, знаете, что подлинные истории зачастую выглядят невероятными, а выдуманные – правдоподобными.
Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»
Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1
Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками
Вторник, 30 августа 2016 в 16:05 Здоровый человек не хочет выйти замуж
Новости
Возле двух шаров на Ланжероне в Одессе обустроили новую набережную Позавчера, 30 декабря 2016 в 18:01
Коммунальщики окончили работы по созданию новой набережной в районе двух шаров на пляже "Ланжерон" в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Побережье".
Позавчера, 30 декабря 2016 в 17:55 Одесситам напоминают о правилах безопасного поведения в новогодние праздники
Позавчера, 30 декабря 2016 в 17:51 Украина потеряла 146 вузов
Позавчера, 30 декабря 2016 в 17:49 Порошенко одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты
Позавчера, 30 декабря 2016 в 17:25 Новогоднюю ночь в Овидиополе объявили траурной и отменили празднования из-за жестокого убийства
Мода и Стиль
На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53
Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов
Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015
Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов
Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»
Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды
Афиша Одессы
С Новым годом! Позавчера, 30 декабря 2016 в 16:39
Редакция газеты "Одесса Daily" поздравляет всех своих читателей и друзей с Новым 2017 годом!
Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:26 День святого Николая: история и традиции праздника
Понедельник, 19 декабря 2016 в 11:21 10 декабря открывается прием заявок в конкурсные программы ОМКФ-2017!
Пятница, 16 декабря 2016 в 14:43 Репертуар ТЮЗа на январь 2017
Пятница, 16 декабря 2016 в 14:06 ПРОЩАЙ, КОРОЛЕВА…
Отдых
Вавилон на Босфоре. Как провести уик-энд в Стамбуле Понедельник, 17 октября 2016 в 15:10
Стамбул — бывшая столица четырёх империй, которая и сейчас остаётся одним из главных мировых перекрёстков.