Всей Донецкой области грозит химическое загрязнение - ОБСЕ
Подробности вчерашнего пожара на одесском Привозе
В Одессу вместе с киви привезли опасное насекомое
Трамп отказался показывать свою налоговую декларацию, WikiLeaks объявил о начале охоты на нее
Кефальные ребусы Тузловских лиманов
Военные инженеры развернулись по тревоге в Одесской области и получили награду от командования
Тука жестко раскритиковал законопроект о блокаде Донбасса
Петиции
Требуем провести в ближайшее время экстренное, выездное заседание Комитета Верховной рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией в г. Одессе
Мнения
Проект «Закона о языке» – Презрение и Ложь в отношении русскоязычных граждан Украины Вчера, 29 января 2017 в 22:43
Участвуя в программе «Прожектор» на Седьмом канале, посвященной проектам законов о языке, я с горечью убедился в том, что мои «украиномовни» коллеги не хотят видеть дискриминационный характер этих проектов закона.
Вчера, 29 января 2017 в 22:40 Цитаты из проекта закона о языке
Позавчера, 28 января 2017 в 10:53 Постсоветские мифы Украины. Образование. Лекция- дискуссия Леонида Штекеля
Пятница, 27 января 2017 в 14:20 Январский перелом
Четверг, 26 января 2017 в 15:35 Русский как иностранный
Бизнес
В 2016 году Государственный бюджет Украины получил от большого бизнеса юга 8,7 млрд.грн. Пятница, 13 января 2017 в 14:55
"За прошлый 2016 год в Государственный бюджет Украины большими налогоплательщиками, Николаевщины и Херсонщины Одещини перечислено 8 млрд. 652 млн.грн. налогов и сборов, что почти на 8 % или на 644 млн.грн. больше поступлений 2015 года.
Четверг, 5 января 2017 в 15:27 КАК ВАМ НОВЫЕ ШТРАФЫ!!! 90 000-320 000 грн за нарушение трудового законодательства
Понедельник, 26 декабря 2016 в 10:21 В японском аэропорту появилась туалетная бумага для смартфонов
Среда, 7 декабря 2016 в 15:28 Винодел Кристоф Лакарен: Это не Европа. В Украине уничтожают мелких производителей и конкуренцию
Вторник, 29 ноября 2016 в 16:44 МИУ хочет разрешить автобусным перевозчикам самостоятельно выбирать маршруты
Родители
Почему мы не понимаем подростков? Среда, 14 сентября 2016 в 17:10
Нашим детям нелегко пережить этот период между детством и зрелостью. Еще тяжелее родителям: в это время мы нередко воспринимаем подростков как инопланетян, относимся к ним настороженно и даже с опаской. Почему так происходит?
Понедельник, 5 сентября 2016 в 12:21 Не нудите. 5 советов для тех, кто хочет быть классными родителями
Вторник, 30 августа 2016 в 15:53 Как родители программируют будущее своих детей
Понедельник, 9 ноября 2015 в 10:24 «Она, корова, ничего не чувствует...»
Понедельник, 26 октября 2015 в 20:34 Тесты ВНО онлайн
Психология
«Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт» Пятница, 27 января 2017 в 16:24
Чеченские войны и террористические атаки глазами подростков.
Суббота, 17 декабря 2016 в 17:57 Имя Юды. (Ханукальная агада в старинном стиле)
Четверг, 15 декабря 2016 в 14:16 «О том, как один директор школы ушел в отрыв»
Вторник, 6 декабря 2016 в 15:12 Особые книги для особых людей-1
Понедельник, 19 сентября 2016 в 15:32 Треть человечества оказалась завистниками
Новости
Суд обязал полицейских расследовать «уничтожение Потемкинской лестницы» Пятница, 27 января 2017 в 17:49
Одесский суд вынес решение, которым обязал полицию начать расследование по делу «уничтожения Потемкинской лестницы».
Пятница, 27 января 2017 в 17:45 Тука предложил способ решения жилищной проблемы переселенцев
Пятница, 27 января 2017 в 17:30 Укрзализныця собирается запустить скоростные поезда из Одессы во Львов и Днепр
Пятница, 27 января 2017 в 17:29 МВД запретило использовать служебных собак на митингах
Пятница, 27 января 2017 в 17:09 Дорога смерти: одесситы возложили цветы к самому трагическому памятнику города
Мода и Стиль
На аукционе в Британии выставили кольцо Жанны д`Арк Понедельник, 28 декабря 2015 в 10:53
Первоначальная цена лота от 10 до 14 тысяч фунтов стерлингов
Среда, 23 сентября 2015 в 10:02 18-летняя киевлянка стала новой Мисс Украина-2015
Четверг, 3 сентября 2015 в 09:24 Lenovo представила второе поколение умных часов
Четверг, 6 августа 2015 в 15:41 Выставка украинских дизайнеров «Ukrainian Summer Sale»
Среда, 29 июля 2015 в 09:23 FAЙNA!!! Фестиваль красивых моторов и вкусной еды
Афиша Одессы
Репертуар ТЮЗа на февраль Понедельник, 23 января 2017 в 11:09
Репертуар ТЮЗа на февраль 2017 г.
Четверг, 19 января 2017 в 14:10 Крещение: приметы и обряды
Пятница, 13 января 2017 в 15:37 Новогодний Маскарад- праздник с магией Одесского бала
Пятница, 13 января 2017 в 14:32 Добрый гость- проект, который помогает людям
Пятница, 6 января 2017 в 14:24 Православные и грекокатолики готовятся встречать Святой вечер и Рождество
Отдых
В Великобритании курсируют поезда-призраки Понедельник, 9 января 2017 в 11:11
В Великобритании есть маршруты поездов, которыми практически никто не пользуется. Их называют "поездами-призраками", пишет echo.co.ua со ссылкой на Daily Mail.